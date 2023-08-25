- Uluslararası bisiklet turu 'Tour Of Yiğido' başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası bisiklet turu 'Tour of Yiğido', 7.1 kilometrelik Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı etabıyla start aldı.

- Uluslararası bisiklet turu 'Tour Of Yiğido' başladı

SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası bisiklet turu 'Tour of Yiğido', 7.1 kilometrelik Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı etabıyla start aldı.

Bu yıl 6 ülkeden 11 takım ve toplam 60 sporcunun mücadele ettiği uluslararası bisiklet turu 'Tour of Yiğido', verilen start ile başladı. Sabah saatlerinde Sivas Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yarış için son hazırlıklar yapıldı.

Programda Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, birer konuşma yaparak sporculara başarılar diledi.

Yılmaz Şimşek: "Güzel sürüşler diliyorum"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, turun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcılara başarılar diledi. Şimşek, "Uluslararası nitelikte önemli bir bisiklet turuna ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz üzere bundan yaklaşık 1 ay önce de 100. Yıl Bisiklet Turnuvası'nın startını Sivas'ımızdan vermiştik. Bugün de yine önemli bir turun startını hep birlikte vereceğiz. Turun ilimize hayırlı olmasını, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu türün düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Bisiklet Federasyonu Başkanımız Emin Müftüoğlu'na, belediyemize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, teşekkür ediyorum. Tüm sporcuların güzel sürüşler diliyorum" diye konuştu.

Startı Vali Yılmaz Şimşek verdi

Konuşmaların ardından sporcular, başlangıç noktasında yerlerini aldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından verilen startın ardından sporcular 7.1 kilometrelik Sivas Tayyip Erdoğan Bulvarı etabında pedal çevirmeye başladı.

İkinci etap yarın

Heyecan dolu yarışların ikinci gününde sporcular, yarın Sivas Atatürk Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alarak 146.2 kilometrenin ardından kaplıcaları ve şifalı sularıyla ünlü Sivas Altınkale'de etabı tamamlayacak.