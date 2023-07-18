Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Çağlar Erdemci ile anlaşma sağladı. Kayserigücü, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Çağlar Erdemci ile anlaşma sağladı.

Son iki sezondur Play-Off'un kıyısından dönen Ejder İş Makineleri Kayserigücü, yeni sezonda işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı-siyahlı ekip, güçlü bir kadro kurmak için aralıksız olarak çalışıyor. İç ve dış transferde bir bir oyuncuları kadrosuna katan Kayserigücü, son olarak asist kralı Çağlar Erdemci'yi kadrosuna dahil etti. Başarılı sağ bek, Develi, Özvatan, Ülküspor ve Yozgat Çayıralan formaları giydi.

Transfere ilişkin Kayserigücü sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, eski futbolcumuz Çağlar Erdemci ile tekrar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem takımımıza hem de futbolcumuza hazırlı olmasını dileriz. Hoş geldin, asist kralı Çagi" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ