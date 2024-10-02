Üye Girişi
Haberler

Eintracht Frankfurt'tan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve futbolcu Robin Koch, Beşiktaş'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyerek hazırlıklarını ve rakipleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

EİNTRACHT Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, "Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Grubu cadı kazanı olarak nitelendirebilirim. Zorlu rakiplerin olduğu bir grupta yer alıyoruz. O yüzden her zamanki gibi hazırlanacağız. Yarın yoğun taraftar baskısının olduğu bir atmosferde oynayacağız" dedi.

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında yarın saat 22.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve futbolculardan Robin Koch açıklamalarda bulundu. Yarın maçı yoğun taraftar baskısı altında oynayacaklarını aktaran Dino Toppmöller, "Savunmada eksiğimiz var. Kalecimiz de sakatlığı olduğu için kadroda yer almıyor. Özel bir hazırlık yapmadık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Grubu cadı kazanı olarak nitelendirebilirim. Zorlu rakiplerin olduğu bir grupta yer alıyoruz. O yüzden her zamanki gibi hazırlanacağız. Yarın yoğun taraftar baskısının olduğu bir atmosferde oynayacağız. Toplu ve topsuz oyunu iyi sürdürmemiz gerekiyor. Geçmiş haftalarda iyi bir istikrar yakaladık. Bu da bize özgüven aşıladı. Yarın kazanarak bu özgüveni devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DETAYLI BİR HEDEF BELİRLEMEDİK"

Avrupa'da detaylı bir hedef belirmediklerini söyleyen Toppmöller, "Çok iyi bir savunmamız var. Gençlerimiz saha içinde iyi işler yaptılar ve harika oyunlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Beşiktaş gibi güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklar. Avrupa'da detaylı bir hedef belirlemedik. Tüm maçlara yüzde 100 odaklanarak hazırlanmak ve oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

ROBIN KOCH: YARIN ATMOSFERLE DE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR

Beşiktaş'a karşı oynarken atmosferle de mücadele etmeleri gerektiğini belirten Robin Koch, "Bizim için özel bir maç. Heyecanlı bir maça sahne olacak. Böyle maçlar böyle muazzam bir statta gerçekleşince bizler de mutlu oluyoruz. Beşiktaş taraftarının yoğun baskısı altında olacağız. Saha içi organizasyonu iyi tutmamız için kulübeyle iletişimde kalmamız gerekiyor. Oyun tarzımız şekillendi. Çok iyi defans bloğumuz var. Aynı zamanda yarın atmosferle de mücadele etmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt Frankfurt Beşiktaş

İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

Tansiyon düşmüyor! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

 Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik

Dilan Polat yeni şarkısını çıkardı! Sözleri de bir hayli iddialı
İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Geniş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş kaç yaşında, nereli? Girona Feyenoord CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Greed Card başvuru nereden yapılır? Beşiktaş Frankfurt muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var? 2-3 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2-3 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Ataşehir, Kağıthane, Tuzla, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Fenerbahçe maçı ne zaman? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title