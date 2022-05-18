Eintracht Frankfurt-Rangers - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eintracht Frankfurt-Rangers

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt-Rangers

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ramon Sanchez-PizjuanHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic,...

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ramon Sanchez-Pizjuan

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Wright, Kamara, Aribo

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Eintracht Frankfurt, Slovenya, Rangers, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title