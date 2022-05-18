Eintracht Frankfurt-Rangers - Haberler

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ramon Sanchez-Pizjuan

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Wright, Kamara, Aribo