Eintracht Frankfurt-Rangers - Haberler

Eintracht Frankfurt-Rangers
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ramon Sanchez-PizjuanHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic,...
UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ramon Sanchez-Pizjuan
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Wright, Kamara, Aribo
AA / Yunus Kaymaz - Spor