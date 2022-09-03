Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi Spor Haberleri Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Leipzig'i 4-0 yendi. Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Leipzig'i 4-0 yendi. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 16. dakikada Daichi Kamada ve 22. dakikada Sebastian Rode'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Eintracht Frankfurt, 67. dakikada Tuta ve 84. dakikada penaltıdan Rafael Borre ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt, ligde puanı 8'e çıkardı. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Leipzig ise 5 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Erbil Başay Eintracht Frankfurt Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler

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