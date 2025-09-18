Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın stat bilgisi ve hakem heyeti belirlendi. Her iki takımın kadroları da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Frankfurt
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Eintracht Frankfurt : Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor