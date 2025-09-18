Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın stat bilgisi ve hakem heyeti belirlendi. Her iki takımın kadroları da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Frankfurt

Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Eintracht Frankfurt : Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
