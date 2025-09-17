Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçına doğru

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, maçın favorisi olarak sarı-kırmızılı ekibi gösterdi.

Frankfurt Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına Dino Toppmöller'in yanı sora Cezayirli orta saha oyuncusu Fares Chaibi katıldı.

Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, "Çok farklı bir havadayız. Buraya gelmeyi hak ettik. Bunun keyfini çıkartmak, puan almak, maç kazanmak çok önemli. Mutlu, sevinçli ve keyif alarak bu maça girmek çok önemli. Herkese Şampiyonlar Ligi'nin ilk 11'inde oynamak nasip olmaz. Çok özel bir akşam olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Özel bir akşam olacağına değinen Toppmöller, iç saha avantajlarıyla ilgili, " Frankfurt'ta her zaman olağanüstü hava içindeyiz. Bizim için özel bir maç olacak. Uluslararası maçlarda daha farklı havaya giriyoruz. Bu, bizim için yeni bir şey değil. Burada her zaman olağanüstü havada oynuyoruz." dedi.

Üzerlerinde bir baskı hissedip hissetmediklerinin sorulması üzerine 44 yaşındaki teknik adam, "Ne kadar güçlü ve kazanmayı isteyen bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Çok basit rakiplerimiz yok. Dünkü sonuçlara bakınca futbolda her zaman Galatasaray gibi büyük takımlara karşı imkanların olacağını gördük. Onlardan isim olarak daha tanınmamış oyuncularımız var. Maça 1-0 geride başlıyoruz ama genç bir takımız. Son yıllarda genç oyuncularımız böyle zorlu maçlar sayesinde çok gelişti. Yarınki maçta da gelişecekler. O yüzden bu yarışmada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok manyak bir hafta bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Defansta yoğun, güçlü ve zor bir oyun olacak"

Dino Toppmöller, Galatasaray'a karşı savunmada zor bir maç geçireceklerini dile getirdi.

Galatasaray'a karşı iyi savunma yapmaları gerektiğini vurgulayan Alman teknik adam, "Avantajımız evimizde oynamamız. Taraftarlarımız bize çok büyük destek veriyor. Galatasaray'ın olağanüstü bir takımı var. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Böyle takımlarda topla oynamaları çok büyük gösterge oluyor. Onu engellememiz gerekiyor. Onlara karşı durmamız lazım. Yunus Akgün, Leroy Sane, İlkay Gündoğan çok teknik ve iyi oyuncular. Hızlı değiller ama her şeyi görebiliyorlar, derin toplar atabiliyorlar. Defansta yoğun, güçlü ve zor bir oyun olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray, iyi ve mantıklı transferler yaptı"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü, Galatasaray'ın yaz döneminde iyi ve mantıklı transferler yaptığını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibi yorumlayan Toppmöller, "Çok iyi ve mantıklı transferler yaptılar. İlkay, Sane ve Osimhen'i aldılar. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için kimin oynayacağı önemli değil"

Dino Toppmöller, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in kendilerine karşı mücadele edememesinin önemli olmadığını söyledi.

Alman çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osimhen'in oynayıp oynamadığını yarın göreceğiz. O, olağanüstü bir forvet. Icardi de oynayacak. O da kariyerinde çok iyi işler sergiledi. Hafta sonu da çok önemli bir gol attı. Bizim için kimin oynayacağı önemli değil. Hepsi kaliteli oyuncular ama karakter olarak biraz farklılar. Osimhen derine giren bir oyuncu. Icardi ise kale önünde çok iyi. Galatasaray'ı bizim kaleden uzak tutmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak kaliteli oyuncuları her an her şeyi yapabilir. Osimhen'in oynayıp oynamaması bizim için önemli değil. Galatasaray'ın ilk 11'inde yarın olağanüstü oyuncular olacak."

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrforları Michy Batshuayi veya milli futbolcu Can Uzun'dan sarı-kırmızılılar hakkında bilgi almadığını aktaran Toppmöller, "Özel olarak bu maçla ilgili konuşmadık. Michy'yi aldığımızda Galatasaray'ın nasıl olduğunu sorduk. Bizim için avantaj olan Frankfurt'ta oynamamız. Michy, bize Galatasaray'ın fanatik taraftarları olduğunu ve uyumlu bir takım olduklarını anlattı. Can ile Galatasaray üzerine konuşmadık." diye konuştu.

"İyi oynayan Leroy Sane'yi durduramazsın"

Dino Toppmöller, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'nin durdurulması zor bir oyuncu olduğunu söyledi.

Sane'yi çok sevdiğini anlatan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Leroy, çok iyi bir insan ve futbolcu. Günündeyse olağanüstü şeyler başarabilir. Bizim için takım olarak defans yapmak çok önemli. Leroy, çok iyi sprint atabilen, teknik olarak olağanüstü bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Sane'nin yarın çok iyi oynayacağından eminim. İyi oynayınca onu durduramazsın." şeklinde görüş belirtti.

"Can Uzun çok ilerledi ve gelişti"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, sezona iyi başlayan milli futbolcu Can Uzun'un gelişimini değerlendirdi.

Milli futbolcunun sezona iyi başladığının hatırlatılması üzerine Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Her seferinde motivasyonunu çok yüksek tutmalı, sakin kalmamalı. Geçen sezon Bundesliga'da üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bunu tekrarlamak istiyoruz. İçten gelen enerjiyle yapmamız gerekiyor. Hep daha iyi olmamız gerek. Can, bu konuda çok iyi. Kafa olarak çok ilerledi, gelişti. Geri adımlar da oldu ama sürekli pozitif. Kişisel olarak çok istekli ve maksimum başarı elde etmek için elinden geleni yapıyor. Ufak detaylarda fikirlere ve verilen bilgilere çok açık. Dediklerimizi tamamen uygulamak istemesi çok güzel."

Chaibi: "Benim için Şampiyonlar Ligi bir rüya"

Cezayirli orta saha oyuncusu Fares Chaibi ise ilk Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray gibi bir takım karşısında çıkacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın kalitesine vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Benim için Şampiyonlar Ligi bir rüya. İlk Şampiyonlar Ligi maçıma çıkacağım. Hele hele böyle bir takıma karşı sahamızda oynayacağız. Şampiyonlar Ligi, gidişatımın büyük bir adımı. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi oynadım. Üçüncü sezonumda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğim. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Galatasaray'dan hangi futbolcuyla karşılaşacağı için heyecanlı olduğunun sorulması üzerine Chaibi, "Transferlerini gördüm. Çok iyi oyuncular aldılar. Benim pozisyonumda da çok iyi oyuncuları var. Bir oyuncunun adını veremem. Genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok mutluyum. Yarın maçın başlaması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

İç saha maçına çıkacakları için avantajlı olduklarından bahseden kırmızı-beyazlı takımın 10 numarası, "Taraftarlar bizim için çok önemli. Frankfurt, taraftarlarıyla yaşıyor. Avrupa'da tanınmış taraftarlarımız var. Evde oynamak bizim için çok önemli. Taraftarımızı sahadaki 12. adam olarak görüyoruz. Yarın yorgun olduğumuzda bizi destekleyecekler ve onlarla güç kazanacağız." açıklamasını yaptı.