Haberler

Eintracht Frankfurt, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Eintracht Frankfurt, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, yarın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi son idmanını yaptı. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki antrenman öncesi ilk 15 dakika basına açık tutuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Frankfurt Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular dar alanda şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

İdmanda milli futbolcu Can Uzun ile eski Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de yer aldı.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
AK Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlunun videosuyla şantaj

AK Partili il başkanına şok! Oğlunun o anlarını izletip para istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.