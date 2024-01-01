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Eintracht Frankfurt, Donny van de Beek'i kiraladı

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Eintracht Frankfurt, Manchester United'dan Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Almanya 1. Futbol Ligi ( Bundesliga ) takımlarından Eintracht Frankfurt, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Donny van de Beek, Manchester United'dan kiralık olarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 26 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, 2023/24 sezonunun geri kalanında Bundesliga ekibinde yer alacak." bilgisi verildi.

Van de Beek, bu sezon Manchester United formasını 2 kez giydi.

Kaynak: AA / Spor

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