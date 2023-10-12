EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının ikinci tur maçları belli oldu

Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur ilk maçlarında mücadele edecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda hafta sonu Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto, ikinci tur ilk maçlarında mücadele edecek.

Organizasyonun birinci eleme turunda Ukrayna'nın Donbas takımını eleyen Beşiktaş Safi Çimento, ikinci turda Kosova'nın KH Besa Famgas takımı ile 15 Ekim Pazar günü Peja kentindeki Karagaci Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı 21 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Kupaya ikinci turdan katılan Beykoz Belediyespor ise Belçika'nın Vise BM takımı ile ilk maçta 15 Ekim Pazar günü Beykoz Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 21 Ekim Cumartesi günü Belçika'nın Vise kentindeki Hall Omnisports de Vise'de TSİ 20.00'de yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Runar Sandefjord

İkinci tura doğrudan katılan diğer bir Türk takımı Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımı ile ilk maçına 15 Ekim Pazar günü Sandefjord kentindeki Runarhallen'de TSİ 19.00'da çıkacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 22 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Sakarya Serdivan Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İlk turda Finlandiya'nın IFK Handball Helsinki takımını eleyen Spor Toto, ikinci turda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımı ile karşılaşacak.

Spor Toto, Buducnost Podgorica takımı ile ilk maçını 14 Ekim Cumartesi günü Podgorica kentindeki University Sports and Cultural Center'da TSİ 16.00'da yapacak. Karşılaşmanın rövanşı ise yine aynı salonda 15 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da oynanacak.