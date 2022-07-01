EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları yarın başlayacak Bulgaristan'da düzenlenecek EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı müsabakaları yarın başlayacak ve Türkiye ilk maçını Avusturya ile oynayacak. Bulgaristan'da düzenlenecek EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı müsabakaları yarın başlayacak ve Türkiye ilk maçını Avusturya ile oynayacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Varna kentinde başlayacak organizasyon, 10 Temmuz'da sona erecek. A Grubu'nda Çekya, Letonya, Finlandiya ve Bulgaristan, B Grubu'nda ise Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan yer alıyor. Gruplarını lider bitiren takımlar EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda A Klasmanı'na yükselecek. Başantrenör İsmail Tarakçı yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ahmet Furkan Civan, Eren Alp Mete, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Emirhan Aydemir, Doğukan Şirin, Mehmet Tolga Aşçı, Batuhan Caymaz, Sadık Emre Herseklioğlu, Onur Eren Gedikli, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Yiğit Salim Yılmaz, Bayram Kasırga, Efe Şakir Cihan, Mevlüt Kaan Günay. Millilerin maç programı şöyle: Yarın: 13.00 Avusturya-Türkiye 3 Temmuz Pazar: 15.00 Türkiye-Hollanda 4 Temmuz Pazartesi: 15.00 Türkiye-Gürcistan 7 Temmuz Perşembe: 13.00 Slovakya-Türkiye AA / Fatih Çakmak - Spor Bulgaristan Avusturya Türkiye Spor Haberler

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