EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları Hollanda ve Macaristan oldu

İzmir'de düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları'nda Hollanda kızlarda, Macaristan erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye ise 12. ve 14. sıralarda yer aldı.