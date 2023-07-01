EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı final ve sıralama maçları oynanacak

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı. Kızlar ve erkeklerde 15'er ülke yarıştı. Türkiye'nin milli takımları ise son maçlarını kaybetti. Yarı final, final ve sıralama maçları son gün oynanacak.