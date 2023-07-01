EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı final ve sıralama maçları oynanacak
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EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı. Kızlar ve erkeklerde 15'er ülke yarıştı. Türkiye'nin milli takımları ise son maçlarını kaybetti. Yarı final, final ve sıralama maçları son gün oynanacak.
Kızlar şampiyonasında bugün oynanan çeyrek final maçlarında Norveç'i 2-1 yenen İspanya, Ukrayna'yı 2-1 yenen Hollanda, Almanya'yı 2-0 yenen Macaristan ve Portekiz'i 2-1'lik setlerle yenen İsveç yarı finale yükseldi.A Grubu'nu beşinci sırada tamamlayan U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı, 9-12 sıralama maçında İsviçre'yi 2-0 yendi. Erkekler şampiyonasında ise Fransa'yı 2-0 yenen İsveç, Hırvatistan'ı 2-0 yenen Macaristan, Norveç'i 2-0 yenen İspanya ve Çek Cumhuriyeti'ni 2-0'lık setlerle yenen Almanya yarı finale yükseldi.EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın son gününde yarı final, final ve sıralama maçları oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor