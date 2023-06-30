EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarılı performansı

Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımının mücadele ettiği şampiyonada A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımı, bugün İsviçre ile oynadığı karşılaşmayı 2-0'lık setlerle kazandı.

U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çekya bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan takımları yer alıyor.