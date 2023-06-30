EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarılı performansı
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EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları'nda Türkiye'nin kızlar ve erkekler kategorisindeki mücadelesi
Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımının mücadele ettiği şampiyonada A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımı, bugün İsviçre ile oynadığı karşılaşmayı 2-0'lık setlerle kazandı.A Grubu'nda mücadele eden U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı ise bugün oynadığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-1 mağlup olurken, oynadığı ikinci maçta Çekya'yı 2-0 yendi. U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımı'nın mücadele ettiği A Grubu'nda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan; C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çekya, Fransa ve Almanya mücadele ediyor.
U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çekya bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan takımları yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor