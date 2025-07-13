EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
Alanya'da gerçekleştirilen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadınlarda İspanya, erkeklerde ise Almanya şampiyonluğa ulaştı. Final maçlarının ardından düzenlenen törenle şampiyon takımlara kupa ve madalyaları verildi.
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadınlarda İspanya, erkeklerde Almanya şampiyonluğa ulaştı.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadın ve erkeklerde final maçları oynandı.
Erkeklerde Almanya, İspanya'yı 2-1, (18-22, 23-19, 12-10) mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Erkekler üçüncülük maçında ise Hırvatistan, Macaristan'ı 2-1 (26-16, 28-30, 9-8) yendi.
Kadınlar finalinde ise İspanya, Norveç'i 2-1 (24-20, 16-28, 6-9) yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Almanya, Hollanda'yı 2-1 (23-18, 18-20, 10-8) mağlup etti.
Final maçlarının ardından düzenlenen törenle şampiyon takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Erkeklerde Türkiye son maçında Norveç'e 2-1 (14-19, 22-18, 8-10) ?yenilerek turnuvayı 10. tamamladı.
Kadınlarda ise Türkiye son maçında Hırvatistan'a 2-1 (21-22, 18-16, 6-4) mağlup oldu ve turnuvayı 14. sırada bitirdi.