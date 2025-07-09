EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda A Milli Erkek Takımı Hırvatistan'a karşı 2-0 mağlup oldu. Milliler, yarın Danimarka ile karşılaşacak. Kadın takım ise yarın Bulgaristan ile mücadele edecek.
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 22-17 ve 24-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Milliler, yarın ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında yarın Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.
Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor