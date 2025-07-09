EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda A Milli Erkek Takımı Hırvatistan'a karşı 2-0 mağlup oldu. Milliler, yarın Danimarka ile karşılaşacak. Kadın takım ise yarın Bulgaristan ile mücadele edecek.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 22-17 ve 24-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Milliler, yarın ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında yarın Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak

Erdoğan'dan Özel'in erken seçim çağrısına net yanıt! Tarihi bile verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Zeydan Karalar'la ilgili yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.