EHF Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor başarıda istikrar peşinde

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediye spor Takımı'nın antrenörü Birol Ünsal, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye spor Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da kadın hentbolunu, 2000 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri projeyle güçlendirdiklerini dile getirdi.

Okullardan seçtikleri öğrencilerden belediye ve üniversitenin imkanlarını kullanarak sporcu çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Ünsal, yıllarca bunun semeresini de gördüklerini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi'yle bu çalışmalara 3 yıl önce devam etmeye başladıklarına dikkati çeken Ünsal, ellerindeki yıldız ve genç milli takımlarda oynayan sporcularla yeni bir takım kurduklarını anlattı.

Daha önce 2 kere EHF Kupası finali oynamış bir antrenör olarak, takım kurulurken bu kupayı kazanabileceklerine inandığını kaydeden Ünsal, "O günün şartlarında EHF kupasını kazanmak hemen hemen hiç kimsenin inanmadığı bir olaydı. Bu hedefe kulüp yönetimimizi ve belediyemizi ikna ettik. Geçen yıl Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık. Geçen senenin başında kulüp yönetimiyle birlikte bu kupaya aday bir takım kurmaya çalıştık. Zaten bunu sporcuların da birçoğu biliyordu. Türkiye'de bir takımın hentbol gibi bir branşta Avrupa şampiyonu olacağı kamuoyuna çok inandırıcı gelmiyordu." dedi.

"Kızlarım tarih yazdı"

Karşılaşma sonrasında hentbola verdiği 40 yıllık emeğin yorgunluğunun üzerinden çıktığını vurgulayan Ünsal, "Kızlarım çok büyük bir iş başardı, hepsi tarih yazdı." diye konuştu.

Ünsal, elde edilen başarının kulüplerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ve çıtanın çok yükseldiğini belirterek, bundan sonra Antalya kadın hentbolunun daha aşağılarda başarılar elde etmemesi gerektiğini söyledi.

"Her sene şampiyonluk ve Avrupa kupası hedefiyle oynayan, hentbolda başarılarıyla anılan bir il olmak istiyoruz." ifadesini kullanan Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu çıtayı da aşağı düşürmek istemiyoruz. Takımımız, belediye başkanımızın da spor kulübü yöneticilerimizin de ciddi bir sempatisini kazandı. Başkanımız bize tesis müjdesini de verdi. İnşallah en kısa sürede yarıştığımız kulüpler gibi salonu olan, tesisi olan bir kulüp oluruz. Buna Türk hentbolu da hazır, Konyaaltı Belediyesi de hazır. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacağız. Kadın hentbolunda, Konyaaltı Belediyesi olarak açtığımız bu yolun devam etmesini istiyoruz. İnşallah yapabiliriz."

"Tüm Avrupa kamuoyu neye uğradığını şaşırdı"

Antrenör Ünsal, deplasmanda İspanya'nın Atletico Guardes takımına karşı ciddi bir kamuoyu, seyirci ve hakem baskısıyla oynadıklarını dile getirdi.

O karşılaşmada takım kapasitesinin çok altında, sadece 17 gol atabildiklerini hatırlatan Ünsal, "İspanya'dan Antalya'ya gelirken, hem kulüp yönetimimize hem belediye başkanımıza 'Size söz veriyorum bu kupayı alacağız çünkü biz daha iyi takımız.' dedim. Maçtan önce rakip takımdaki oyuncuların hiçbirinin bizden daha iyi olmadığını oyuncularıma aşılamaya çalıştım. Basınımız seyircilerimiz, kulübümüz, Antalyaspor kamuoyu, hepsi bizim arkamızda oldu. Antalya'da belki de hentbol tarihinin en önemli seyirci sayısıyla sahaya çıktık. Çok iyi bir atmosfer vardı. Kızlar o kadar inanmışlar, o kadar istediler ki 60 dakika boyunca 'Acaba bu kupa gider mi' diye hiç düşünmedim. İlk maçtaki altı sayılık fark az değildi. Yedi sayıyla yenmemiz gerekiyordu ancak 20. dakikada biz bu skoru yakalamıştık zaten. Onlar da neye uğradığını şaşırdı. Tüm Avrupa kamuoyu 'Üç yılda nasıl bir takım böyle olur diyerek' neye uğradığını şaşırdı. Benim açımdan ise şaşırtıcı bir şey değildi." diye konuştu.

3 yılda gelen başarı

Rize Pazarspor'un Hentbol Süper Lig'e katılma hakkının alınmasıyla 3 yıl önce kurulan Konyaaltı Belediyespor, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.

Bu sezon katıldığı EHF Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Slovakya temsilcisi MKS IUVENTA Michalovce'yi saf dışı bırakan Konyaaltı Belediyespor, finalde İspanya'nın Atletico Guardes takımıyla eşleşti.

İspanya'da oynanan ilk maçı 6 sayı farkla kaybeden Antalya ekibi, ikinci maçı 13 sayı farkla kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarı elde etti.