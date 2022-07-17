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EHF Avrupa Kupası'nda kura çekimi salı günü yapılacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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EHF Avrupa Kupası'nda kura çekimi salı günü yapılacak

Hentbolde, Erkekler EHF Avrupa Kupası kura çekimin 19 Temmuz'da Avusturya'da yapılacağı bildirildi.

Hentbolde, Erkekler EHF Avrupa Kupası kura çekimin 19 Temmuz'da Avusturya'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 29 ülkeden 77 takım mücadele edeceği organizasyonun birinci turunda 26, ikinci turda ise 51 takım mücadele edecek.

Birinci tur için kura çekimi 19 Temmuz'da Avusturya'nın başkenti Viyana'daki EHF ofisinde yapılacak. İkinci tur kura çekimi ise 20 Eylül'de yapılacak. Kupa'da birinci tur maçları 10-11 Eylül ve 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Hentbol Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ligi ikinci sırada bitiren Beykoz Belediyesi ikinci turdan, lig üçüncüsü Spor Toto ile lig beşincisi İzmir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü de birinci turdan kupaya katılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avusturya Türkiye Eylül Spor Haberler

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