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Eğitimciler topa şampiyonluk için vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eğitimciler topa şampiyonluk için vurdu

Malatya'da düzenlenen Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası sonunda Abdulhamit Ortaokulu şampiyon oldu.

Malatya'da düzenlenen Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası sonunda Abdulhamit Ortaokulu şampiyon oldu.

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen Eğitimciler Birliği Sendikası Malatya 1 nolu Şube Başkanlığı tarafından Mehmet Akif İnan adına geleneksel olarak her yıl düzenlenen okullar arası erkek -kadın öğretmenlerin aynı takımda oynadığı Voleybol Turnuvası çekişmeli geçti.

Final maçında Abdulhamit Ortaokulu, Recai Kutan ortaokulunu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Eğitim Bir Sen Eğitimciler Birliği Sendikası Malatya 1 nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez, merhum kurucu genel başkanları Mehmet Akif İnan adına geleneksel olarak her yıl düzenlenen Voleybol turnuvasına katılanlara teşekkür ederek, müsabakaların centilmence geçtiğini ifade etti. Söylemez, başarılı takımları da kutladı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Akif İnan voleybol Malatya Spor Haberler

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