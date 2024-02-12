Eğitimciler Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası Yarı Finallere Yükseldi

Eskişehir'de Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Eğitimciler Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Futbol Spor Dalı Gençler grup maçları Eskişehir'de oynandı. Eğitimciler Spor Lisesi okul futbol takımı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında İzmir Karabağlar İTO MTAL, Isparta Spor lisesi ve Uşak spor lisesinin de yer aldığı grupta birinci çıkarak adını yarı finalle yazdırdı. Alınan bilgiye göre, yarı finallerin Düzce, İzmir ya da Mersin'de oynanması bekleniyor. - ESKİŞEHİR