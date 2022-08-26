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Eğitimciler kupayı kaptı

Spor Haberleri

Eğitimciler kupayı kaptı

Malatya'da düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvasında eğitimciler kupayı kaptı.

Malatya'da düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvasında eğitimciler kupayı kaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Aslan anısına düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası finalinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, SGK'yı 3-0 mağlup ederek turnuvanın birincisi oldu. Turnuva sonunda, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ikinci ve Sağlık İl Müdürlüğü üçüncü oldu. En centilmen takım da İş Kurumu Müdürlüğü seçildi.

Kupa töreni ise önümüzdeki Pazartesi günü, futbol turnuvasından sonra Yeşiltepe Ampute Futbol Sahasında toplu yapılacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu voleybol Malatya Spor Haberler

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