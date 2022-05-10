Eğirdir'de okullar arası futbol turnuvası başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sportif faaliyetleri bünyesinde ortaokullar ve liseler arası futbol turnuvası start aldı. Turnuva 14 okul ve yaklaşık 170 öğrencinin katılımı ile Eğirdir Belediyesi stadında gerçekleşecek.

Turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yapan Kaymakam Adem Çelik, "Spor Turnuvaları, öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlama, sevgi ve saygı çerçevesinde spor yapma bilincini oluşturma, çocukların sağlıklı ve dinamik yetişmesine katkıda bulunma ve öğrencinin takım çalışmasına uyum göstermesi açısından çok iyi fırsatlardır. Sportif faaliyetleri çerçevesinde organize edilen bu futbol turnuvasının yapılmasında başta İlçe milli eğitim müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor