Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımının Yüzde 25'ini Oluşturuyor

Ege Yıldızları Spor Kulübü kadın hokey takımı, Türkiye Hokey Başkanlığının son açıkladığı kadın hokey milli takım kadrosunun yüzde 25'ini oluşturuyor. Muğlalı sporcuların da yer aldığı milli takım, başarılarına rağmen maddi sıkıntılar ve hokey sahası eksikliğiyle mücadele ediyor.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren, Ege Yıldızları Spor Kulübü kadın hokey takımı, Türkiye Hokey Başkanlığının son açıkladığı kadın hokey milli takım kadrosu ile Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımımım yüzde 25'ini oluşturdu.

Türkiye Hokey Başkanlığının resmi açıklama ile kamuoyu ile paylaştığı 20 kişilik kadronun 5 tanesinin Muğlalı sporcular olması ile Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımı'nın yüzde 25'i Muğlalı sporculardan oluştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen" Verdiğimiz emekler meyvelerini vermeye başladı. Tek eksiğimiz maddi sıkıntılar ve Hokey sahası diye konuştu. Sahamız olmadan bu başarıları elde edebiliyorsak sahamız yapıldığında bizi kimse tutamaz o Avrupa Kupası'nı inşallah Menteşe'ye getireceğiz diye konuştu. - MUĞLA