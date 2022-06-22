Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu - Haberler

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Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu

AA - Zeynep Çelikkol - Spor
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Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu

İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı kapsamında düzenlenen Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu.

İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı kapsamında düzenlenen Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu.

Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde, 8 kategoride 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Optimist genel kategorisinde birinci Ege Ayyıldızbayraktar, ikinci Noyan Mesut Bilek, üçüncü Tuğra Şener, dördüncü Ege Ekin, beşinci Alp Çınar oldu.

Optimist junior genel kategorisinde ise birinciliği Mert Çakmak alırken ikinciliği İklim Özçelik, üçüncülüğü Çınar Ertürk, dördüncülüğü Aksel Hüseyin Atınç, beşinciliği ise Mevsim Özçelik elde etti.

Yarışlarda diğer 6 kategoride dereceye girenlere de madalya verildi.

Törende konuşan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde doksanından fazlasının denizler vasıtasıyla yürütüldüğünü belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak denizcilik için her türlü fedakarlığı gösterdiklerini vurgulayan Tezel, özellikle denizci ve deniz aşığı gençlerin yetişmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini, son iki ayda 300 okulda ilkokul ve ortaokul seviyesinde yaklaşık 35 bin çocuğa ulaştıklarını aktardı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yıl kutlamalarının paydaşı olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

AA / Zeynep Çelikkol - Spor

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