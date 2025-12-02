Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ege Özçelik ameliyat edildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da oyuncu Ege Özçelik'in ameliyat edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırılan Ege Özçelik'in burnunda parçalı kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gerekli müdahale ivedilikle yapılmış olup bugün Metropol Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz." denildi.