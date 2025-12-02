Haberler

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ege Özçelik ameliyat edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka basketbol takımının oyuncusu Ege Özçelik, antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda parçalı kırık tespit edilerek ameliyat oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da oyuncu Ege Özçelik'in ameliyat edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırılan Ege Özçelik'in burnunda parçalı kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gerekli müdahale ivedilikle yapılmış olup bugün Metropol Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu

Stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.