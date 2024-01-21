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Ege Kupası 22. kez düzenleniyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Ege Kupası, 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla başlıyor. Türkiye, Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele edeceği turnuva, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenecek Ege Kupası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak.

Turnuvanın ilk gününde yarın saat 12.30'da Çekya- Yunanistan, saat 14.30'da ise Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçları yapılacak.

Organizasyonda diğer müsabakaların programı şöyle:

24 Ocak Çarşamba

12.30 - İrlanda-Çekya

14.30 - Yunanistan-Türkiye

26 Ocak Cuma

13.00 - Türkiye-Çekya

13.00 - İrlanda-Yunanistan

Türkiye'nin 10. şampiyonluğu bulunuyor

Bora Öztürk Turnuvası ismiyle ilk kez 1999 yılında oynanan, 2002'den itibaren de Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyon en son 2020'de oynandı.

Türkiye'nin 10. şampiyonluğunun bulunduğu turnuvada Türkiye dışında, Fransa 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da birer kez şampiyon oldu.

Milli Takım

Turnuvada teknik direktör Orhan Şam yönetiminde mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alanlar şöyle:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Yukatel Adana Demirspor), Arda Yılmaz (Altınordu), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)

Defans: Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Can Bartu Çığır (Fenerbahçe), Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Emre Can Duran (Royal Antwerp), Hasan Turan (Galatasaray), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Ege İzmirli (Bitexen Antalyaspor)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Furkan Koçak (Galatasaray), Taycan Kurt (Hannover 96), Osman Kahraman (Manisa FK), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Muhammed Ali Tazı (Rapid Wien), Yiğit Çolak (Galatasaray), Yunus Azrak (Vavacars Fatih Karagümrük), Elyas Bağcı (Hertha Berliner Sport Club)

Forvet: Ozan Demirbağ (Yukatel Adana Demirspor), Ahmet Hakan Atış (Bursaspor), Hasan Ege Akdoğan (MKE Ankaragücü), Mümin Barış Nazlı (EMS Yapı Sivasspor)

Kaynak: AA / Spor

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