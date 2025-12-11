Haberler

Egeliler 3'üncü Lig'de zorlu sınavlarda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda yaşanan bahis soruşturması nedeniyle Ege kulüpleri, hak mahrumiyeti cezaları alan oyuncularıyla zorlu maçlara çıkacak. Uşakspor, Eskişehir Anadolu ile mücadele ederken, Nazillispor ise Afyonspor ile karşılaşacak.

FUTBOLDA bahis soruşturması kapsamında oyuncuları hak mahrumiyeti cezaları alan Ege kulüpleri yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zorlu maçlara çıkacak. Kadrosundaki futbolcular amatör lisansla görev yaptığı için ilk soruşturmaya dahil edilmeyen ancak pazartesi günü 19 oyuncusu bahis oynadıkları için PFDK'ya sevk edilirken, kulüp başkanı Şahin Kaya da şike iddiasıyla tutuklanan düşme hattındaki Nazillispor, kendi gibi düşme potasındaki Afyonspor'la karşılaşacak.

Bahis soruşturmasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti alan, 6 amatör lisanslı oyuncusu da bu hafta PFDK'ya sevk edilen Uşakspor aynı saatte Eskişehir Anadolu'nun konuğu olacak. Play-Off yarışı veren Tire 2021 FK ve Söke 1970 SK saat 17.00'de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynayacak. Fikstür bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ertelendiği için ilk devrenin son 3 maçları art arda yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler

Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
title