Egeliler 3'üncü Lig'de zorlu sınavlarda

FUTBOLDA bahis soruşturması kapsamında oyuncuları hak mahrumiyeti cezaları alan Ege kulüpleri yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zorlu maçlara çıkacak. Kadrosundaki futbolcular amatör lisansla görev yaptığı için ilk soruşturmaya dahil edilmeyen ancak pazartesi günü 19 oyuncusu bahis oynadıkları için PFDK'ya sevk edilirken, kulüp başkanı Şahin Kaya da şike iddiasıyla tutuklanan düşme hattındaki Nazillispor, kendi gibi düşme potasındaki Afyonspor'la karşılaşacak.

Bahis soruşturmasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti alan, 6 amatör lisanslı oyuncusu da bu hafta PFDK'ya sevk edilen Uşakspor aynı saatte Eskişehir Anadolu'nun konuğu olacak. Play-Off yarışı veren Tire 2021 FK ve Söke 1970 SK saat 17.00'de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynayacak. Fikstür bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ertelendiği için ilk devrenin son 3 maçları art arda yapılacak.