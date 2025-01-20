Üye Girişi
Haberler
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Ege Karate Ligi'nde Minik Karatecimiz Başarı Elde Etti

Ege Karate Ligi'nde Minik Karatecimiz Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen Ege Karate Ligi'nin 1. Etabı'nda Aydınlı Serpil Öykü Alhan, minik bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla üçüncülük elde etti. Bin sporcunun katıldığı etkinlikte, genç sporcular yarıştı.

Manisa'da düzenlenen Ege Karate Ligi'nin 1. Etabı, büyük bir heyecana sahne olurken, Aydınlı Serpil Öykü Alhan, minik bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla üçüncülük elde etti.

Manisa İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla düzenlenen ve toplamda bin sporcunun katıldığı bu büyük spor etkinliği, Ege Bölgesi'ndeki karate sporcularını bir araya getirdi. 2015 doğumlu olan Serpil Öykü, küçük yaşına rağmen güçlü rakiplerle mücadele ederek başarıya ulaştı. Serpil Öykü'nün antrenörü Yaşar Akçaköse; "Serpil Öykü, çalışmalarının karşılığını aldı. Disiplin ve azimle daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Canlı yayında kalp krizi geçirdi
img

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
img

Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.