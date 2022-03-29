Ege futbolunda tarihi tehlike

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de Altay ve Göztepe, son 8 haftaya düşme hattında girerken Ege futbolu tarihinde ilk kez en üst ligde temsilcisiz kalma tehlikesi yaşıyor. Lige geçen sezon 18 yıl aradan sonra dönen Altay, son 8 maç öncesi kurtuluş hattının 6 puan gerisinde 29 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Son 5 yıldır Süper Lig'in gediklisi olan Göztepe, kalan 8 haftaya kurtuluş barajının 8 puan gerisinde 27 puanla 18'nci girip umutlarını çok azalttı. İzmir'in iki köklü kulübü el ele küme düşerse Ege futbolunun seneye Süper Lig'in 65'inci sezonunda ilk kez ligde hiçbir takımla temsil edilmeme ihtimali yüksek. Süper Lig'in bir alt kategorisi olan 1'inci Lig'de bu sezon Ege ekipleri Denizlispor, Altınordu ve Menemenspor kümede kalma savaşı verirken, Manisa Futbol Kulübü ise son 8 hafta öncesi Play-Off hattının 7 puan gerisinde kalıp şansını çok azalttı.

Ulusal çapta 1959 yılından beri düzenlenen Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda önceki yıllarda ligin gediklisi olan Altay 42, Göztepe 30 sene yer aldı. İzmir, Süper Lig'in ilk sezonlarında Altay, Göztepe, Karşıyaka, İzmirspor ve Altınordu olmak üzere 5 takımla birden temsil edilirken, İzmir ekiplerinin olmadığı yıllarda bile en az 1 Ege takımı ligde mücadele etti. Şu an Türkiye'de 4'üncü lig kategorisi olan TFF 3'üncü Lig'de ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka 16 sezon bulunduğu Süper Lig'e 1996 yılından beri hasret. 1'inci Lig'de tutunmaya çalışan Altınordu, 1970 yılına kadar, senelerdir amatör ligdeki İzmirspor ise 1969'a kadar 10'ar sezon Süper Lig'de kaldı. Yerini Bucaspor 1928'in aldığı Bucaspor, 2010-2011'te tek sezon Süper Lig heyecanı yaşadı.

Bu sezon düşme korkusu yaşayan Göztepe ve Altay, Süper Lig'de birlikte yer aldıkları son 2 sezonda da beraber küme düştü. Ligde 1999-2000 sezonunda yıllar sonra buluşan İzmir'in ezeli rakiplerinden Altay sezonu 37 puanla 16'ncı, Göz-Göz ise 26 puanla 17'nci bitirip küme düştü. 2 yıl sonra 2002-2003 sezonunda tekrar Süper Lig'de bir araya gelen iki takımın kaderleri yine değişmedi. Altay sezonu 35 puanla yine 16'ncı, Göztepe de 26 puanla 17'nci sırada bitirip el ele lige mendil salladı. O tarihten sonra amatör kümeye kadar düşen Göztepe'nin Süper Lig'e dönebilmesi 14 yıl, 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay'ın ise 18 yıl sürdü. Bu sezon 18 yıl sonra Süper Lig'de buluşan İzmir'in tarihi kulüpleri yine beraber düşme korkusu yaşıyor.