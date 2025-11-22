Ege Ekipleri Voleybol Sultanlar Ligi'nde Zorlu Maçlara Çıkıyor

KADINLAR Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri yarın zorlu karşılaşmaları çıkacak. Göztepe ve Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde, Aras Spor ise deplasmanda oynayacak. Göztepe, saat 14.30'da başlayacak maçta Zerenspor'u konuk edecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'teki mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aras Spor da saat 18.00'de deplasmanda Eczacıbaşı'nın konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor