Ege Ekipleri Voleybol Sultanlar Ligi'nde Zorlu Maçlara Çıkıyor

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde Ege ekipleri yarın zorlu karşılaşmalara çıkacak. Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Aras Spor'un maç saatleri ve rakipleri belli oldu.

KADINLAR Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri yarın zorlu karşılaşmaları çıkacak. Göztepe ve Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde, Aras Spor ise deplasmanda oynayacak. Göztepe, saat 14.30'da başlayacak maçta Zerenspor'u konuk edecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'teki mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aras Spor da saat 18.00'de deplasmanda Eczacıbaşı'nın konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
