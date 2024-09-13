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Ege Ekipleri Seyyah Oluyor

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Ege'deki futbol takımları, stadyum sorunları nedeniyle evlerinde taraftarlarıyla buluşamıyor.

İZMİR,

FUTBOLDA tüm profesyonel liglerde yeni sezon başladı ancak stadyumları hazır olmayan Ege ekipleri ilk haftalarda seyyah oldu. Özellikle TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri kendi statlarındaki sorunlar yüzünden ilk maçlarda evlerinde taraftarlarıyla buluşamadı. Yeni stadının yapımını 11 yıldır bekleyen, bu süreçte 2 kez 2'nci Lig'den düşen Turgutlu spor, tamamlanan stadyumu çok büyük oranda hazır olmasına rağmen bir türlü evine kavuşamadı. İlçede 2013'ten beri süren stat inşaatı biten ancak bu statta henüz maç yapamayan kırmızı-siyahlı kulüp, mevcut 7 Eylül Stadı'nın yanındaki spor salonu da yıkıldığı için inşaat sürecinde onay çıkmayınca geçen hafta Nilüfer Belediyespor'la 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk maçını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadı.

3'üncü Lig'e 3 yıl sonra dönen Muğlaspor'un emektar Muğla Atatürk Stadı'nın tribünleri yaz döneminde depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Statta yapılması planlanan portatif tribün yetişmediği için Muğlaspor bu hafta Çayelispor'u Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Ligde 1'inci Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı bakımda olduğu için Kuşadasıspor yarın Artvin Hopaspor önüne Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda çıkacak. 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif, ilçede stat kalmayınca İzmir'de Bornova Stadı'na taşındı. Aydın Adnan Menderes Stadı yıkıldığı için geçen sezon seyyah olan Efeler 09, bu sezona Didim'de başladı.

BORNOVA'NIN DERDİ TESİS

İç saha maçlarında Bornova Stadı'nı kullanan Bornova 1877 ise profesyonel lige çıktıktan sonra 2 yıldır antrenman sahası sıkıntısını aşamadı. İzmir ekibi antrenmanlarını farklı sahalarda yapıyor. İzmir'in en köklü iki kulübü 3'üncü Lig'deki Karşıyaka ve 2'nci Lig'e düşen Altay da ortak kullandıkları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ışıklandırma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle rakiplerini gündüz ağırlamak zorunda kalıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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