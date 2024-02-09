Ege ekipleri arasında derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Ege derbisinde karşılaşacak.
Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefler peşinde koşan Ege ekipleri Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde son iki maçını kaybeden Denizli temsilcisi Merkezefendi 6 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup'tan elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle play-off hattında beşinci basamakta haftaya başladı. Manisa ekibi ligde son 5 maçının 4'ünü kazandı.