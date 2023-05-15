Ege ekipleri, 3'üncü Lig mesaisinde
Spor Haberleri
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde karşılaşmalara çıkacak.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde karşılaşmalara çıkacak.
2'nci Grup'ta iddiası bulunmayan Turgutluspor evinde saat 15.00'te kendisi gibi hedefsiz Gümüşhane Sportif'le karşılaşacak. Play-Off'u daha önce garantileyen Kuşadasıspor, yuvaya dönen teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu yönetimindeki ilk sınavında kümede kalma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 3'üncü Grup'ta Play-Off biletini kapan Efeler 09 SFK, taraftarının önünde 5'te 5 yapma hedefiyle Fatsa Belediyespor'la prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son olarak deplasmanda Kepez Belediyespor'a 4-0 yenilen Akhisarspor, iç sahada 3'te 3 yapma hedefiyle Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek. İddiasız Bergama Belediyespor ise deplasmanda Play-Off potasındaki Beyoğlu Yeniçarşıspor'la karşılaşacak. Tüm maçlarda ilk düdük saat 15.00'te çalacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023