Ege ekipleri 3'üncü Lig'de sahaya çıkıyor

TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri yarın yeni sezonun ilk haftasında galibiyet mücadelesi verecek. Ligde ilk kez yer alan Aliağa FK, 1'inci Grup'taki ilk sınavında saat 16.30'da Kepez Belediyespor'u konuk edecek. Geçen sezon Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde ligin yeni ekibi İnegöl Kafkas Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. 2'nci Grup'ta Turgutluspor, Ergene Velimeşespor'u ağırlayacak. Geçen sezon ilk yılında Play-Off deneyimi yaşayan Efeler 09 SFK, Bulvarspor deplasmanına çıkacak.

Yine geçen sezon Play-Off tecrübesi yaşan Ege ekiplerinden Kuşadasıspor, 3'üncü Grup'taki Ege derbisinde seyircisi önünde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda da ilk düdük 16.30'da çalacak. Ligin yeni temsilcisi Bornova 1877 ise saat 19.00'da Bayburt Özel İdarespor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edecek. 4'üncü Grup'ta 16.30'da başlayacak randevularda Bergama Sportif deplasmanda Çatalcaspor'la, geçen sezon küme düşen Balıkesirspor ise Bursa'da Yıldırımspor'la kozlarını paylaşacak.