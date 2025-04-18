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Ege Derbisi: Manisa Basket ile Karşıyaka Karşılaşıyor

Ege Derbisi: Manisa Basket ile Karşıyaka Karşılaşıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, ligde kalma mücadelesi veren Karşıyaka ile Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 18.00'de Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak. Manisa son haftalarda formda değilken, Karşıyaka son 3 maçta 2 galibiyet alarak rahat bir konuma gelmekte.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yarın ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Manisa Basket ile Karşıyaka rakip olacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Manisa ekibi üçüncü sezonunu geçirdiği ligde son 6 haftada 5 yenilgi alarak bitime 5 maç kala düşme hattına geriledi. Manisa Basket'in toplam 7 galibiyeti bulunuyor.

Sezon başında kurduğu kadro kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle önemli oranda dağıldıktan sonra üst üste 11 yenilgi alıp 51 yıl sonra küme düşme korkusu yaşayan ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka ise yeni yabancı transferleri ve antrenör Ahmet Çakı'nın dümene geçmesiyle son 3 maçın 2'sini kazanıp önemli orana rahatladı. 10 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf yarın da kazanırsa ligde kalışını matematiksel olarak erken ilan edecek.

ANADOLU EFES MAÇI ERTELENDİ

Karşıyaka'nın haftaya 28 Nisan Pazartesi günü evinde Anadolu Efes ile oynaması gereken maç rakibinin Euroleague'deki Play-Off programı yüzünden ertelendi. Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşması Basketbol Federasyonu'nun daha sonra belirleyeceği tarihte oynanacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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