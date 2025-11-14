Ege Derbisi: Karşıyaka ve Manisa Basket Kapışıyor
Türk basketbolunun köklü ekiplerinden Karşıyaka, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Yarın Manisa Basket ile karşılaşacak olan Karşıyaka, yeni antrenörü Candost Volkan ve yeni transferi Michal Sokolowski ile mücadeleye çıkıyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme potasından uzaklaşmaya çalışan Ege ekipleri Karşıyaka ve Manisa Basket yarın önemli Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Oynadığı 7 maçta yalnız 1 galibiyet alarak düşme hattına demir atan ligin köklü ekibi Karşıyaka, bu mücadele öncesi Faruk Beşok'la yollarını ayırıp antrenörlük görevine Candost Volkan'ı getirmişti. Kaf-Kaf, kadrosunu da Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yle güçlendirdi. Manisa Basket ise 2 galibiyetle yeşil-kırmızılıların hemen üzerinde yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor