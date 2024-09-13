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Ege Denizi'nde düzenlenen Channel Regatta yarışları başladı

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Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel 'Channel Regatta' yat yarışlarının 17'ncisi, Marmaris'te başladı. Yarışlara Türkiye, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Türkmenistan ve Kazakistan'dan 25 tekne ve 250 yelkenci katıldı.

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel "Channel Regatta" yat yarışlarının 17'ncisi, bugün saat 12.00'da Marmaris'ten hakem teknesinden verilen start düdüğü ile başladı. 17 yıldır düzenlenen yarışlar, bir yıl Rodos'ta bir yıl Marmaris'te yapılırken, bu yıl Marmaris, Ekincik etabı ile bugün başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara Türkiye, Yunanistan yanı sıra, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Türkmenistan, Kazakistan'dan 25 tekne ve 250 yelkenci katılım sağladı.

Üç gün sürecek yarışın ilk gün startı Marmaris'ten verildi ve Ekincik'te sona erecek. İkinci gün Ekincik Koy içinde yarışlar düzenlenecek ve Pazar günü Ekincik'ten start alıp Marmaris'te final yapılacak.

Yarışmada dereceye girenler MIYC klüp bahçesinde düzenlenen tören ile ödüllerini alacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkmenistan Kazakistan Yunanistan Ege Denizi Marmaris Ukrayna Türkiye Güncel Rusya Spor

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