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Ege Denizi'nde Channel Regatta Yat Yarışları Marmaris'te Düzenlenecek

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Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel 'Channel Regatta' yat yarışlarının 17'ncisi, bu yıl Marmaris'te 'sailing together' mottosu ile düzenlenecek. Yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkenci katılması bekleniyor.

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel "Channel Regatta" yat yarışlarının 17'ncisi, bu yıl 13-15 Eylül 2024 tarihlerinde 'sailing together' mottosu ile Marmaris'te düzenlenecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması bekleniyor.

Yarışlar dönüşümlü yapılıyor

MIYC yönetimi, yarışların ilk dönemlerinde Marmaris'te başlayıp Rodos'ta, Rodos'ta başlayıp Marmaris'te bittiğini belirtti. Ancak değişen ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle, yarışların artık dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta, bir yıl Marmaris'te yapılmasına karar verildi. Bu yıl Marmaris'te düzenlenecek olan yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması bekleniyor.

MIYC yönetimi "Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile MIYC arasında yıllar öncesine dayanan bir dostluk yatıyor. Bu güçlü bağ, "Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?" düşüncesiyle 17 yıl önce hayata geçirilen bu organizasyonun temelini attı. Yarışın bu yılki sloganı "Sailing Together" olarak belirlendi; bu slogan, denizin iki yakasında yaşayan denizcilerin birlikteliğini ve dostluğunu simgeliyor" dedi.

Yarışın, yalnızca denizcilik sporuna değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk bağlarının gelişmesine de katkıda bulunacağına inandıklarını ifade eden MIYC yönetimi, organizasyonun Ege'nin her iki yakasında denizcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini vurguladı. Yarışçılara iyi dileklerde bulunan yetkililer, "Tüm yarışçılarımızın pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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