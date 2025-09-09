Ege Cup 2025 Başlıyor: Aliağa'da Basketbol Turnuvası Düzenlenecek

Haberler

Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ege Cup 2025, 11-13 Eylül tarihleri arasında, Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket ve Trabzonspor'un katılımıyla ücretsiz olarak izlenebilecek. Turnuvanın açılış günü maç programı belli oldu.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup, bu yıl 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki Ege Cup 2025'e ev sahibi Petkimspor'un yanı sıra Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom ve Trabzonspor katılacak. Turnuvada basketbolseverler maçları ücretsiz olarak izleyebilecek. Organizasyonda ilk gün 11 Eylül Perşembe saat 15.30'da Türk Telekom-Merkezefendi, 18.00'de Aliağa Petkimspor-Trabzonspor maçları oynanacak. İlk günün mağlupları 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te üçüncülük maçına, galipleri ise 15.30'da finale çıkacak.

