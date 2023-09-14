Ege Cup 2023'te İlk Gün Maçları Tamamlandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Cup 2023'te ilk gün maçları tamamlandı. Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 104-97 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Aliağa Petkimspor'u 100-91 yendi. Turnuva 16 Eylül Cumartesi gün sona erecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Cup 2023'te ilk gün maçları tamamlandı.
ENKA Spor Salonu'ndaki turnuvanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 104-97 mağlup etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 100-91 yendi.
Turnuva 16 Eylül Cumartesi gün Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Aliağa Petkimspor ve Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.