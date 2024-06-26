Ege Bölgesi'nde 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar, İzmir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa illerinden gelen 17 takım, 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları çerçevesinde Ege Bölgesi grup müsabakalarında karşı karşıya geliyor.

Açılış seremonisi, Kocatepe Spor Kompleksi'nin görkemli atmosferinde gerçekleştirildi. Törene, sporcuların yanı sıra, antrenörler, hakemler, aileler ve basketbol severler de katıldı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı ve genç sporculara başarılar diledi.

Kasapoğlu, konuşmasında "Afyonkarahisar olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 3x3 basketbol, gençlerimiz için hem eğlenceli hem de rekabetçi bir spor dalı. Bu turnuva, sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendiği bir etkinlik. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğine, hakemlere ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve fair-play ruhuyla mücadele etmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR