Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Muaythai Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı.

Şampiyonada, bölgedeki en iyi muaythai sporcuları, şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından gelen 255 sporcu, farklı sıklet kategorilerinde yarışacak. Genç yetenekler, bölge şampiyonu olabilmek için ter dökecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi, Çiğiltepe Spor Salonu'nda yapıldı. Açılışta, sporcuların yanı sıra davetliler de büyük bir heyecanla yer aldı. Ege Bölgesi Muaythai Şampiyonası'nın açılış seremonisine; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve İl Temsilcisi Serdar Şanlı katıldı.

Açılışta konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyonanın bölge sporcuları için büyük önem taşıdığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR