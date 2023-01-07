Efsane güreşçi Hamit Kaplan'ın hayatı belgesel oldu

Türk güreşinin efsane isimlerinden, 175 kez milli formayı giyen dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan'ın hayatı belgesel oldu.

Türk güreşinin efsane isimlerinden, 175 kez milli formayı giyen dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan'ın hayatı belgesel oldu.

43 yaşındayken hayata veda eden Hamit Kaplan'ın geride bıraktığı fotoğraflar ve kullandığı eşyaların yanı sıra arşivlerde yer alan müsabakalarının görüntüleri de ekrana taşındı. Ayrıca güreş camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Kaplan'ın yakınları da belgeselde düşüncelerini paylaştı.

Hamamözü Kaymakamlığı ve Hamamözü Belediyesinin ortak çalışmasıyla yönetmenliğini Hamamözü İlçe Özel İdare Müdürü Serdar Çolak'ın üstlendiği 'Pehlivan' adlı belgesel, Kaplan'ın 47. ölüm yıl dönümü olan 5 Ocak 2023'te izleyiciyle buluştu. Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen belgeselin tanıtım programına Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, güreş camiasının önde gelen isimleri Ahmet Ayık ile Mahmut Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Ayık: "Rekor hala Hamit Kaplan'dadır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, birlikte şampiyonalara katıldıkları Hamit Kaplan'ın örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "Hem aldığı madalya sayısı hem de Türkiye'ye getirmiş olduğu puanla ağır sıklet olarak rekor hala Hamit Kaplan'dadır" dedi. Belgesel filmin hazırlanmasıyla Hamit Kaplan'a olan vefa borçlarını ödemeye çalıştıklarını anlatan Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ise, "Bu belgeselin özellikle güreşçilerimize, gençlerimize, okullarda ve üniversitelerde izletilmesi gerekir. Hamamözü gibi bir yerden tahta bavulla yola çıkıp dünyanın sırtını yere vuran hemşerimizin hayatını öğrenmeliler" diye konuştu.

Başkan Sarı, Kaplan için şiir yazdı

Hamit Kaplan için kaleme aldığı 'Pehlivan' şiiri seslendiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, "Şampiyonalarda İstiklal Marşımızı söyletmek, bayrağımızı göndere çektirmek bir inanç ve Allah vergisidir. Şampiyonumuzu rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu. Programın sonunda Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bayrakdar, Cihan Candemir ve belgeselin yönetmeni Serdar Çolak ile ekibine hizmetleri anısına plaket verildi. - AMASYA