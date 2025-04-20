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Efsane Göztepe Oyuncusu İbrahim Ertin Hayatını Kaybetti

Efsane Göztepe Oyuncusu İbrahim Ertin Hayatını Kaybetti
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1975'li yıllarda Göztepe'de futbol oynamış olan İbrahim Ertin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İlçede büyük üzüntüye yol açan Ertin'in cenazesinin yarın kılınacağı öğrenildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 1975'li yıllarda Göztepe'de futbol oynayan efsane takım oyuncularından İbrahim Ertin (74) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ertin'in vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

1975-80 yılları arasında efsane Göztepe'de futbol oynayan İbrahim Ertin, İncirliova'da uzun yıllardan beri yaşamını sürdürüyordu. 10 gün önce evinde kalp krizi geçiren Ertin, Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda kalan Ertin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Futbol sevdalısı İbrahim Ertin'in vefatı başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Ertin'in cenazesi yarın Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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