Efsane futbolcu Ronaldinho sağlık turizminde Türkiye'yi seçti

Tuçe GÖLCÜ- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho saç bakımı için İstanbul'a geldi. Efsane isme çeşitli testler yapılarak, saçlarının köklerini güçlendirmek ve saç dökülmesini önlemek amacıyla özel formülle tasarlanan vitamin desteği uygulandı. Ronaldinho'nun dünyanın en büyük isimlerinden biri olduğunu ve referans üzerine kliniğe geldiğini ifade eden Cosmedica'nın Kurucusu Dr. Levent Acar, 'İnsanların birçok ülkeyi aşıp bize gelmeleri bizi çok mutlu ediyor. Bu her şeyden önce Türkiye için çok güzel bir şey' dedi.

Futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan ve 2 kez FIFA Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Ronaldinho, saç bakımı için İstanbul'daki saç ekim kliniği Cosmedica'ya konuk oldu. Etiler'de bulunan merkezde Ronaldinho'nun saçlarının köklerini güçlendirmek ve saç dökülmesini önlemek amacıyla tasarlanan özel formüle sahip vitamin desteği verildi. Ronaldinho, aynı zamanda Cosmedica'nın reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçti.

'RONALDİNHO ÇOK MEMNUN KALDI'

Cosmedica'nın Kurucusu Dr. Levent Acar Ronaldinho'nun referans üzerine kliniğe geldiğini ifade ederek, 'Geçen sene Almanya Milli takımda oynayan Brezilya asıllı futbolcuya saç ekmiştik ve çok güzel bir sonuç elde etmiştik. Ronaldinho ile kendileri yakın arkadaşmış. Ronaldinho da referans üzerine bize ulaştı. Ronaldinho'nun saçlarında dökülme ve incelme şikayeti vardı. Bununla ilgili kendisine özel bir vitamin kürü uyguladık. Abisi Roberto'nunda bölge bölge saç dökülmesi var. Daha önce işlemler yapılmış ancak başarısız olunmuş o yüzden bizim kliniğimize geldi, kendisine bir saç ekimi yaptık. Ronaldinho çok memnun kaldı. Kliniği bu kadar organize, saç ekimine eğilmiş ve bu denli geniş bir yer olarak beklemediğini söyledi. Ona da bir saç ekimi planlaması yaptık. Tedavi bittiğinde sonuçları paylaşacağız. Ronaldinho bir top sihirbazı olarak biliniyor. Kendisi kliniğimize gelmişken bir reklam filmi çekimi yapmak istedik. Umarım izleyenler beğenir' dedi.

'TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE BİR MERKEZ HALİNE GELDİ'

Sözlerine devam eden Dr. Acar, 'İnsanların birçok ülkeyi aşıp bize gelmeleri bizi çok mutlu ediyor. Bu her şeyden önce Türkiye için çok güzel bir şey. Türkiye'nin sağlık turizminde çok iyi bir kaliteye ulaştığını, iyi hizmet verdiğini ve bunu her seviyeden başardığını gösteriyor. Artık Türkiye'ye her sınıftan insan geliyor. Bunun bir sebebi var; kendiliğinden rastgele oluşan bir şey değil. Buradaki en önemli şey sizin medikal etik değerleriniz, elde ettiğiniz sonuçlar ve güçlü referanslarınızdır. Türkiye'de yüksek sezonda günde ortalama 1000'e yakın saç ekimi yapıldığı biliniyor. Bu çok ciddi bir katma değer. Biz de bunu artırmak istiyoruz. Türkiye sağlık turizminde bir merkez haline geldi. Cosmedica'nın en büyük farkı işini medikal anlamda belli bir disipline oturtmaya çalışması. Bu anlamda çok çaba sarf ediyoruz. Sürekli kongrelere katılıyoruz. En yeni medikal cihazları takip ediyoruz. Bizim en önemli farklarımızdan bir tanesi kendi medikal cihazlarımızı üreten bir saç ekimi kliniği olmamızdır. Hastalar bunu görüyor ve fark ediyor. Bu kadar detaylı fokuslanan bir kliniği de tercih ediyorlar' diye konuştu.

Ronaldinho, saç bakımının ardından Cosmedica personeline ve organizasyona katılan davetliler ile basın mensuplarına imza dağıttı.