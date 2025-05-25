Eflanispor BAL Ligi'nde Kaldı

Eflanispor BAL Ligi'nde Kaldı
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Eflanispor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play Out maçında Safranboluspor'u 3-1 yenerek BAL Ligi'nde kalmayı başardı ve Karabük'ü temsil etme hakkı kazandı. Maçta Eflanispor'un gollerini Serhat Özyılmaz, Ömer Faruk Babuşcu ve Berkcan Aktaş atarken, Safranboluspor'un tek golü Abdülkadir Fırat'tan geldi.

Eflanispor Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play Out maçında Safranboluspor'u 3-1 yenerek BAL Ligi'nde kaldı ve Karabük'ü temsil etmeye hak kazandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda BAL Ligi Play Off-Play Out maçında Eflanispor ile Safranboluspor ile karşı karşıya geldi. Eflani temsilcisi maçı 3-1 kazandı.

Eflanispor'da goller Serhat Özyılmaz, Ömer Faruk Babuşcu ve Berkcan Aktaş'tan gelirken Safranbolu ekibin tek golünü Abdülkadir Fırat attı.

Eflani temsilcisi BAL Ligi'nde kalmaya devam ederken Kulüp Başkanı İrfan Topçu başkanlığı bu maçtan sorna bıraktığını haftalar önce açıklamıştı. Eflanispor'da ilerleyen günlerde gelişmeler yaşanacak. Safranboluspor ise Karabük 1. Amatör Futbol Ligi'nde yeniden şampiyon olmak için ter dökecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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