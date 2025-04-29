Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu...

Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu. - İSTANBUL