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Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu...

Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu...
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Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu.

Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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