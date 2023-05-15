Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
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SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan DinçerHALKBANK: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno, Mustafa KoçZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov,...
SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan DinçerHALKBANK: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno, Mustafa KoçZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, İbrahim Halil Yücel, Oğulcan YatgınSETLER: 22-25, 25-20, 20-25, 22-25SÜRE: 128 dakika (30,28,36,34)Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ZİRAAT BANKKART'A TEBRİK MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;"TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımını kutluyorum. 3. kez şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ın başarılarının devamını diliyor, Halkbank'ı da final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor