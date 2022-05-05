Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

SALON: BaşkentHAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur ÇakarHALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat...

SALON: Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

SETLER: 23-25, 22-25, 19-25

SÜRE: 92 dakika (32, 32, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Halkbank'ı ilk iki maçta 3-1'lik skorlarla yenen, üçüncü maçta ise 3-0'lık skora imza atan Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi. Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.


- Ankara

Demirören Haber Ajansı / Spor

Volkan Döne, Efe Bayram, Şampiyon, Selçuk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title