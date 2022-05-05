Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

SALON: Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Halkbank'ı ilk iki maçta 3-1'lik skorlarla yenen, üçüncü maçta ise 3-0'lık skora imza atan Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi. Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor