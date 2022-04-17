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Efeler Ligi'nde final heyecanı yarın başlıyor

AA - Musa Samur - Spor
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Efeler Ligi'nde final heyecanı yarın başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın oynanacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Halkbank, Arkas Spor'u konuk edecek.

Etabın ikinci karşılaşması ise İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Karşılaşmalar sonucunda 2 maçı kazanan takım finale yükselecek.

Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşma üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Maçı kazanan takım finale yükselirken kaybeden takım, 3. ve 4'üncülük karşılaşmalarında mücadele edecek.

AA / Musa Samur - Spor

Efeler Ligi, voleybol, Play Off, Sigorta, Spor, Haberler

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